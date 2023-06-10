Kisah Keajaiban, 4 Anak Ditemukan Hidup di Hutan Amazon Usai 40 Hari Hilang Akibat Pesawat Jatuh

4 anak ditemukan usai menghilang 40 hari di Hutan Amazon (Foto: Reuters)

KOLOMBIA - Empat anak ditemukan hidup lebih dari sebulan setelah pesawat mereka jatuh di Hutan Amazon Kolombia.

Kakak beradik, berusia 13, sembilan, empat tahun, dan seorang bayi berusia satu tahun, berada di dalam pesawat bersama ibu mereka, seorang pilot dan seorang co-pilot ketika jatuh pada 1 Mei lalu.

Ibu mereka dan orang dewasa lainnya di dalam pesawat meninggal.

Presiden Gustavo Petro mengatakan menemukan anak-anak itu setelah berminggu-minggu mencari menjadi kegembiraan bagi seluruh negeri.

Dia menyebutnya sebagai "hari ajaib".

"Mereka sendirian, mereka sendiri mencapai contoh kelangsungan hidup total yang akan tetap ada dalam sejarah,” terangnya, dikutip BBC.

"Anak-anak ini hari ini adalah anak-anak perdamaian dan anak-anak Kolombia,” lanjutnya.