Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Keajaiban, 4 Anak Ditemukan Hidup di Hutan Amazon Usai 40 Hari Hilang Akibat Pesawat Jatuh

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |14:52 WIB
Kisah Keajaiban, 4 Anak Ditemukan Hidup di Hutan Amazon Usai 40 Hari Hilang Akibat Pesawat Jatuh
4 anak ditemukan usai menghilang 40 hari di Hutan Amazon (Foto: Reuters)
A
A
A

KOLOMBIA - Empat anak ditemukan hidup lebih dari sebulan setelah pesawat mereka jatuh di Hutan Amazon Kolombia.

Kakak beradik, berusia 13, sembilan, empat tahun, dan seorang bayi berusia satu tahun, berada di dalam pesawat bersama ibu mereka, seorang pilot dan seorang co-pilot ketika jatuh pada 1 Mei lalu.

Ibu mereka dan orang dewasa lainnya di dalam pesawat meninggal.

Presiden Gustavo Petro mengatakan menemukan anak-anak itu setelah berminggu-minggu mencari menjadi kegembiraan bagi seluruh negeri.

Dia menyebutnya sebagai "hari ajaib".

"Mereka sendirian, mereka sendiri mencapai contoh kelangsungan hidup total yang akan tetap ada dalam sejarah,” terangnya, dikutip BBC.

"Anak-anak ini hari ini adalah anak-anak perdamaian dan anak-anak Kolombia,” lanjutnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191952//bencana-FWL3_large.jpg
Anak-Anak Terdampak Bencana di Sumbar dan Sumut Bakal Sekolah Lagi, Aceh Menyusul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/18/3190783//kecelakaan_pesawat-8LN0_large.jpg
Jet Pribadi Jatuh di AS, 7 Orang Tewas Termasuk Mantan Pembalap NASCAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185128//pesawat_cessna-fySz_large.jpg
5 Fakta Pesawat Cessna Jatuh di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185125//jet_tempur-8b0s_large.jpg
Detik-Detik Jet Tempur India Jatuh saat Bermanuver Barrel Roll
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3185107//jet_tempur_india_jatuh_saat_demo_di_dubai_air_show-DXAV_large.png
Jet Tempur India Jatuh saat Demo di Dubai Air Show, Pilot Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185052//pesawat_jatuh_di_karawang-rfDG_large.jpg
Pesawat Cessna Jatuh di Karawang: Cuaca Mendung Diduga Berpengaruh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement