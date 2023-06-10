Jadi Bom Waktu, Studi Terbaru: 101 Juta Orang India Menderita Diabetes karena Perubahan Gaya Hidup

INDIA - Sebuah studi baru yang diterbitkan di jurnal Lancet memperkirakan bahwa 101 juta orang di India - 11,4% dari populasi negara itu – menderita diabetes.

Sebuah survei yang ditugaskan oleh kementerian kesehatan juga menemukan bahwa 136 juta orang - atau 15,3% dari orang - dapat hidup dengan pra-diabetes.

Diabetes tipe 2 adalah bentuk kondisi yang paling umum.

Orang memiliki gula darah tinggi karena mereka tidak dapat membuat cukup insulin, hormon, atau meresponsnya dengan benar.

Studi terbaru, yang diterbitkan dalam 'The Lancet Diabetes and Endocrinology', dianggap sebagai yang pertama secara komprehensif mencakup setiap negara bagian untuk menilai beban penyakit tidak menular negara tersebut.

Para peneliti mengatakan mereka menemukan bahwa prevalensi diabetes pada populasi India jauh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 77 juta orang menderita diabetes, dan hampir 25 juta adalah pra-diabetes, dengan risiko lebih tinggi terkena diabetes dalam waktu dekat.