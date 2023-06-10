Usai Selimuti Wilayah AS, Kabut Asap Kebakaran Hutan Kanada Capai Eropa

NORWEGIA – Asap dari ratusan kebakaran hutan yang terjadi di Kanada, yang telah menyelimuti sebagian wilayah Amerika Serikat (AS) dan menempatkan sekitar 75 juta orang di bawah peringatan kualitas udara, telah mencapai Eropa yakni Norwegia.

Para ilmuwan di negara itu mengatakan selama beberapa hari terakhir, kepulan asap telah menyebar dari Kanada melintasi Greenland, Islandia, dan menuju ke Norwegia.

Para ilmuwan di Institut Riset Iklim dan Lingkungan di Norwegia (NILU) telah mampu mendeteksi peningkatan asap dengan menggunakan instrumen yang sangat sensitif dan kemudian memastikan asalnya dengan menggunakan pemodelan prakiraan.

“Orang-orang di Norwegia mungkin dapat mencium dan bahkan melihat asap sebagai kabut tipis, tetapi tidak seperti bagian AS yang telah melihat polusi berbahaya, mereka seharusnya tidak mengalami dampak kesehatan,” kata Nikolaos Evangeliou, seorang ilmuwan senior di NILU kepada CNN.

“Api yang merambat dari jarak yang begitu jauh tiba dengan sangat encer,” lanjutnya.

Evangeliou mengatakan selama beberapa hari mendatang, kepulan asap diperkirakan akan menyebar ke seluruh Eropa tetapi tidak mungkin orang dapat mencium atau memperhatikan asapnya.

Bukan hal yang aneh jika asap kebakaran hutan menempuh jarak jauh. “Asap dari kebakaran hutan seperti yang terjadi di Kanada disuntikkan pada ketinggian tinggi sehingga tinggal di atmosfer lebih lama dan mampu menempuh jarak yang jauh,” katanya.