HOME NEWS INTERNATIONAL

Kesehatan Berangsur Membaik, Paus Minta Didoakan Usai Operasi Perut

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |16:24 WIB
Kesehatan Berangsur Membaik, Paus Minta Didoakan Usai Operasi Perut
Paus Fransiskus (Foto: AFP)
A
A
A

VATIKAN - Paus Fransiskus telah mengeluarkan pesan untuk pertama kalinya sejak menjalani operasi perut. Dia meminta umat beriman untuk terus berdoa bagi dirinya.

“Saya dengan tulus menghargai doa dan banyak ungkapan kedekatan dan kasih sayang yang diterima dalam beberapa hari terakhir,” kata Paus dalam tweet yang diposting pada Jumat (9/6/2023), dikutip CNN.

“Saya berdoa untuk semua orang, terutama mereka yang menderita. Saya meminta Anda untuk menjaga saya dalam doa-doa Anda,” tambahnya.

Paus tetap berada di rumah sakit Gemelli Roma setelah menjalani operasi perut pada Rabu (7/6/2023). Menurut pernyataan Vatikan yang dikeluarkan pada Jumat (9/6/2023) pagi, kesehatan Paus berangsur membaik.

Juru bicara Vatikan Matteo Bruni mengatakan paus terus pulih dan "perjalanan pasca operasinya terus teratur."

“Bapa Suci tidak mengalami demam, parameter hemodinamiknya normal, dia menghentikan infus dan terus mengonsumsi makanan cair,” ujar Bruni dalam pernyataannya.

Bruni menjelaskan, pada Jumat (9/6/2023) sore, Paus berkumpul dalam doa dan mengabdikan dirinya untuk bekerja. Kemudian pada malam hari dia menerima Ekaristi.

Halaman:
1 2
      
