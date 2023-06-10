Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

2 Pesawat Nyaris Tabrakan di Bandara Jepang, Penyebab Masih Diselidiki

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |17:35 WIB
2 Pesawat <i>Nyaris</i> Tabrakan di Bandara Jepang, Penyebab Masih Diselidiki
2 pesawat {nyaris} bertabrakan di bandara Jepang (Foto: The Yomiuri Shimbun/AP)
A
A
A

TOKYO - Dua pesawat nyaris bertabrakan satu sama lain di Bandara Haneda di Tokyo, Jepang. Media pemerintah NHK yang mengutip kementerian transportasi negara itu mengatakan dua pesawat penumpang yang terlibat adalah milik EVA Air dan Thai Airways.

NHK melaporkan pada Sabtu (10/6/2023) pagi, keduanya diperkirakan telah melakukan kontak satu sama lain di dekat taxiway sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Ini mengutip Kantor Penerbangan Tokyo dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT), yang sedang bekerja untuk mengkonfirmasi rincian situasi tersebut.

Media setempat mengatakan 207 penumpang dan awak berada di pesawat EVA Air. Sedangkan 264 lainnya berada di penerbangan Thai Airways. Tidak ada cedera yang dilaporkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188663/gempa-FVPi_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Jepang, Peringatan Tsunami Dikeluarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement