2 Pesawat Nyaris Tabrakan di Bandara Jepang, Penyebab Masih Diselidiki

2 pesawat {nyaris} bertabrakan di bandara Jepang (Foto: The Yomiuri Shimbun/AP)

TOKYO - Dua pesawat nyaris bertabrakan satu sama lain di Bandara Haneda di Tokyo, Jepang. Media pemerintah NHK yang mengutip kementerian transportasi negara itu mengatakan dua pesawat penumpang yang terlibat adalah milik EVA Air dan Thai Airways.

NHK melaporkan pada Sabtu (10/6/2023) pagi, keduanya diperkirakan telah melakukan kontak satu sama lain di dekat taxiway sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Ini mengutip Kantor Penerbangan Tokyo dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT), yang sedang bekerja untuk mengkonfirmasi rincian situasi tersebut.

Media setempat mengatakan 207 penumpang dan awak berada di pesawat EVA Air. Sedangkan 264 lainnya berada di penerbangan Thai Airways. Tidak ada cedera yang dilaporkan.