Arab Saudi dan AS Umumkan Gencatan Senjata 24 Jam di Sudan, Izinkan Bantuan Kemanusiaan Masuk

Arab Saudi dan AS gelar gencatan senjata di perang Sudan (Foto: Reuters)

NEW YORK - Arab Saudi dan Amerika Serikat (AS) mengumumkan gencatan senjata 24 jam mulai Sabtu (10/6/2023) antara Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat.

Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan pada Jumat (9/6/2023) mengatakan gencatan senjata efektif mulai pukul 06:00 waktu Khartoum [12:00a ET Jumat].

Kedua faksi yang bertikai setuju untuk mengizinkan pergerakan bantuan kemanusiaan di seluruh Sudan.

"Arab Saudi dan AS bergabung dengan rakyat Sudan dalam rasa frustrasi mereka atas non-komitmen gencatan senjata sebelumnya," kata pernyataan itu, dikutip CNN.

Pada Kamis (8/6/2023), kementerian luar negeri Sudan yang mendukung angkatan bersenjata negara itu memberi tahu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa Volker Perthes, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB di Sudan, dan kepala Misi Bantuan Transisi Terpadu PBB di Sudan (UNITAMS), telah diumumkan sebagai “persona non grata.”

“Pemerintah Republik Sudan telah memberi tahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis 8 Juni 2023 bahwa mereka telah menyatakan olker Perthes, kepala UNITMAS, persona non grata mulai hari ini,” kata kementerian luar negeri Sudan dalam pernyataan pada Kamis (8/6/2023).