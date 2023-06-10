Bule di Bali Kembali Berulah, Tenteng Pisau Sambil Ngamuk di Jalanan Seminyak

DENPASAR - Warga negara asing di Bali kembali berulah. Kali ini seorang pria bule mengamuk sambil menenteng pisau di Jalan Kayu Aya, Seminyak, Kuta Utara.

Polisi telah mengamankan bule yang identitas dan asal negaranya masih dirahasiakan itu. "Masih dilakukan interogasi," kata Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Wasono, Sabtu (10/6/2023) malam.

Dia menjelaskan, peristiwa terjadi di Jalan Kayu Aya, Seminyak, Jumat (9/6/2023) malam. Aksi bule itu terekam video warga dan viral hingga akhirnya polisi menangkapnya.

