DPW dan Rescue Perindo Banten Gelar Fogging di Perumahan Cikande

JAKARTA - DPW dan Rescue Perindo Banten mengadakan fogging di sejumlah lokasi di Serang dalam rangka menyosialisasikan nomor urut partai dan fokus mengantipasi serangan penyakit DPD di saat musim peralihan dari kemarau ke penghujan.

Petugas dari DPW dan Rescue Perindo Banten kembali melakukan bakti sosial berupa fogging gratis di pemukiman padat penduduk di wilayah Perumahan Cikande Senopati, Serang, Banten, Sabtu (10/6/2023).

Sebanyak ratusan rumah di perumahan ini menjadi sasaran pengasapan untuk menyelamatkan warga dari serangan penyakit DBD.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPW Perindo Banten Bambang Bernardi mengatakan bahwa kegiatan ini merespons permintaan warga.