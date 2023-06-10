Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Fogging, Perindo Banten Antisipasi Penyebaran Penyakit DBD

Mahesa , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |21:02 WIB
Gelar <i>Fogging</i>, Perindo Banten Antisipasi Penyebaran Penyakit DBD
Perindo Banten gelar fogging di Serang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - DPW Perindo Banten ingin mengantisipasi penyebaran penyakit DPD selama peralihan musim hujan ke kemarau.

DPW dan Rescue Perindo Banten mengadakan fogging di sejumlah lokasi di Serang dalam rangka menyosialisasikan nomor urut partai dan fokus mengantipasi serangan penyakit DPD di saat musim peralihan dari kemarau ke penghujan.

Petugas dari DPW dan Rescue Perindo Banten kembali melakukan bakti sosial berupa fogging gratis di pemukiman padat penduduk di wilayah Perumahan Cikande Senopati, Serang, Banten, Sabtu (10/6/2023).

Sebanyak ratusan rumah di perumahan ini menjadi sasaran pengasapan ntuk menyelamatkan warga dari serangan penyakit DBD.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPW Perindo Banten Bambang Bernardi mengatakan bahwa kegiatan ini merespons permintaan warga.

"Selain itu juga komitmen dari Partai Perindo untuk membantu warga memberantas peredaran penyakit DBD," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
