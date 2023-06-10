Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,7 Guncang Pesisir Barat Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |23:03 WIB
Gempa M4,7 Guncang Pesisir Barat Lampung
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
LAMPUNG - Lampung kembali dilanda gempa bumi, tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat, Sabtu (10/6/2023) malam.

Gempa bermagnitudo (M) 4,7 tersebut terjadi pada pukul 22.07 malam, tepatnya di 5.82 lintang selatan (LS), 104.05 bujur timur (BT).

"Pusat gempat berada di laut 71 km (kilometer) tenggara Pesisir Barat," tulis akun twitter resmi BMKG.

Gempa dengan kedalaman 33 km tersebut terasa di Ulu Belu, Pesisir Selatan, Liwa, Limau, dan Suoh.

Sebelumnya, Provinsi Lampung tepatnya di kabupaten Lampung Selatan, dilanda gempa bumi sebanyak 5 kali sejak pagi hingga siang hari pada Jumat 9 Juni 2023.

Berdasarkan infomasi dari akun twitter resmi Info BMKG, gempa terjadi beberapa kali sejak pagi, hingga siang.

