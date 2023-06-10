Begini Cara Relawan Sosialisasikan Sosok Ganjar ke Anak Muda Banten

PANDEGLANG- Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) memberikan pelatihan cara budi daya ikan lele bersama BEM Setia dan Organisasi Masyarakat Banten, di Kampung Cicadas, Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten.

Ketua Kordinator Wilayah Banten Cucu Komarudin mengatakan kegiatan pelatihan budi daya ikan lele itu dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekitar yang berkualitas, serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Dalam kesempatan itu, GMC Banten juga memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat setempat.

“Kegiatan itu dilaksanakan hasil permintaan anak muda sekitar yang menginginkan desa mereka dikenal sebagai penghasil ikan lele,”ujar Cucu, Sabtu (10/6/2023).

"Pelatihan ini juga untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat dan mahasiswa di Banten," sambungnya.

Cucu melanjutkan, ada sejumlah yang harus dipersiapkan mulai dari kolam, lahan, air hingga penyebaran bibit ikan. Tujuannya, agar ikan lele bisa berkembang dengan baik.

Karena, dalam budi daya ikan lele tidak boleh sembarangan, butuh proses yang cukup panjang agar bisa memanen ikan tersebut.

"Butuh proses yang cukup panjang yang pertama, yaitu penyiapan lahan dan penyebaran bibit, dari penyiapan lahan ke penyebaran bibit membutuhkan empat hari penyeterilan air," tutup Cucu.