Pakai Kartu Dimodifikasi, Komplotan Pengganjal ATM Gasak Uang Puluhan Juta Rupiah

YOGYAKARTA - Bermodalkan kartu ATM yang telah dimodifikasi, komplotan skimming mesin ATM berhasil menguras rekening korbannya. Beruntung, komplotan ini berhasil digulung petugas Satreskrim Polresta Yogyakarta.

Tiga orang pelaku berhasil diamankan petugas. Ketiganya adalah JA (30), M (48) asal Lampung dan S warga Sleman. Mereka tergabung dalam satu komplotan dan memiliki peran masing-masing.

Kasatreskrim Polresta Yogyakarta AKP Archye Nevada mengatakan, terbongkarnya komplotan ini berkat laporan dari korban yang bernama Fuad Fauzi. Fuad melaporkan peristiwa yang menimpanya Selasa 30 Mei 2023 silam. Saat itu, Fuad kehilangan uang di mesin ATM padahal merasa tidak menariknya.

"Waktu itu korban mencoba memasukkan ATM-nya ke mesin ATM, di depan Taman Pintar, tapi ada kendala," ujar dia, Jumat (9/6/2023).

Saat mencoba mengambil uang di mesin ATM tersebut, korban tidak bisa memasukkan kartu ATM-nya. Ketika dipaksa, ATM-nya malah tidak bisa dicabut.

Nampaknya, pelaku sudah mengganjal mesin ATM tersebut dengan kartu lain. Lantaran tak bisa mencabutnya, korban kemudian panik.

Pada saat korban kebingungan, kedua pelaku datang dan menawarkan bantuan. Namun,saat itu tanpa disadari korban ternyata terbujuk untuk memencet PIN yang dimilikinya.

"Korban biasa memencet PIN yang biasa digunakan untuk mengakses ATM miliknya," tambahnya.