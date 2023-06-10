Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Srikandi Ganjar Ajak Perempuan Milenial di Bantul Asah Keterampilan

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |23:25 WIB
Srikandi Ganjar Ajak Perempuan Milenial di Bantul Asah Keterampilan
Ganjar Pranowo/ Antara
A
A
A

BANTUL - Sukarelawan Srikandi Ganjar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengadakan workshop dan pelatihan pembuatan lulur organik untuk para perempuan milenial di Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar DIY, Herawati mengatakan, pelatihan ini diikuti puluhan perempuan milenial dari berbagai daerah di Bantul. Mayoritas didominasi dari kalangan mahasiswa.

"Kegiatan hari ini Srikandi Ganjar mengadakan workshop lulur tradisional. Kami ada narasumber yang menjelaskan apa itu lulur tradisional, apa manfaatnya, dilanjutkan dengan praktik meracik lulur itu sendiri," kata Herawati, Sabtu (10/6/2023).

Seluruh peserta sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut. Mereka diajak berpraktik langsung meracik lulur dari bahan-bahan organik yang telah disiapkan.

“Setelahnya, mereka juga diperbolehkan menggunakan lulur yang telah mereka buat sebelumnya,” ujar Herawati.

ist

Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, mereka bisa meningkatkan wawasan dan keterampilan para perempuan milenial di bidang lulur organik dan perawatan tubuh, serta memotivasi mereka untuk bisa memproduksi lulur organik secara mandiri untuk dipasarkan.

"Jadi, dengan kegiatan ini mereka bisa lebih merawat diri dan menjadikan kegiatan ini sebagai bekal berwirausaha di bidang lulur. Tentunya dan memperbaiki perekonomian mereka juga," katanya.

Dia melanjutkan, relawan Srikandi Ganjar DIY akan terus melanjutkan kegiatan bermanfaat lainnya untuk menginspirasi perempuan milenial di Yogyakarta. Bukan hanya lewat pelatihan, namun juga dengan aksi-aksi sosial dan kemanusian.

"Tentunya kegiatan ini kami sangat terinspirasi dari sosok Ganjar, beliau selalu ingin memberdayakan perempuan, ingin membuat perempuan khususnya kalangan milenial itu selalu produktif," tutup Herawati.

