Gegara Sapi Loncat, 4 Kendaraan Kecelakaan di Tol Solo-Ngawi

SOLO - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Tol Solo-Ngawi yang melibatkan empat kendaraan. Akibat kecelakaan tersebut, sebanyak lima sapi mati, Sabtu (10/6/2023) sekitar pukul 04.18 WIB.

Kanit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polres Sragen, Ipda Irwan Marvianto mengatakan, kecelakaan terjadi di jalur Tol Solo-Ngawi Km. 530+800 B arah Timur ke. Barat. Melibatkan sebuah truk Mitsubishi Fuso, truk Tronton Isuzu Wing Box, mobil Toyota Inova dan Toyota Celia.

"Kejadian ini tidak ada korban jiwa. Dikarenakan Fuso mengangkut hewan ternak sapi, 5 sapi mati," ungkapnya.

Kejadian bermula saat truk Fuso yang bermuatan 28 sapi melaju dari Timur ke Barat. Saat tiba di Km 530+800 B truk berhenti di bahu jalan karena sapi di bak truk terlepas/ loncat.

"Dari supir mencoba untuk menepi dan akan menaikkan sapi. Namun demikian, terbentur dari belakang oleh truk tronton," beber Ipda Irvan.

Akibat benturan itu, truk Fuso terdorong ke depan dan keluar dari jalur atau badan jalan. Kemudian 3 ekor sapi ini lepas. Menuju ke arah timur/jalur arah Ngawi Solo. Sehingga 2 sapi terbentur Inova dan Celia.