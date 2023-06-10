Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gegara Sapi Loncat, 4 Kendaraan Kecelakaan di Tol Solo-Ngawi

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |11:53 WIB
Gegara Sapi Loncat, 4 Kendaraan Kecelakaan di Tol Solo-Ngawi
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

SOLO - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Tol Solo-Ngawi yang melibatkan empat kendaraan. Akibat kecelakaan tersebut, sebanyak lima sapi mati, Sabtu (10/6/2023) sekitar pukul 04.18 WIB.

Kanit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polres Sragen, Ipda Irwan Marvianto mengatakan, kecelakaan terjadi di jalur Tol Solo-Ngawi Km. 530+800 B arah Timur ke. Barat. Melibatkan sebuah truk Mitsubishi Fuso, truk Tronton Isuzu Wing Box, mobil Toyota Inova dan Toyota Celia.

"Kejadian ini tidak ada korban jiwa. Dikarenakan Fuso mengangkut hewan ternak sapi, 5 sapi mati," ungkapnya.

Kejadian bermula saat truk Fuso yang bermuatan 28 sapi melaju dari Timur ke Barat. Saat tiba di Km 530+800 B truk berhenti di bahu jalan karena sapi di bak truk terlepas/ loncat.

"Dari supir mencoba untuk menepi dan akan menaikkan sapi. Namun demikian, terbentur dari belakang oleh truk tronton," beber Ipda Irvan.

Akibat benturan itu, truk Fuso terdorong ke depan dan keluar dari jalur atau badan jalan. Kemudian 3 ekor sapi ini lepas. Menuju ke arah timur/jalur arah Ngawi Solo. Sehingga 2 sapi terbentur Inova dan Celia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191196/mobil_senggol_motor_di_ciledug-CpW8_large.jpg
Mobil Senggol Motor di Ciledug Gara-Gara Pengendara Cekcok, 1 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement