HOME NEWS JATENG

Soal Perbaikan Jalan Rusak di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo: Kita Terus Berlari Kencang

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |14:42 WIB
Soal Perbaikan Jalan Rusak di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo: Kita Terus <i>Berlari Kencang</i>
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto: Instagram)
A
A
A

KENDAL- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya terus ‘berlari kencang’ memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak. Beberapa jalan masih proses perbaikan, beberapa lainnya lainnya sudah diperbaiki.

Salah satunya adalah jalan milik Kabupaten Kendal yang dibangun dengan anggaran Rp3 miliar.

Calon presiden (Capres) PDIP ini mengatakan pembangunan ini berawal dari aduan masyarakat yang masuk ke Pemkab Kendal.

“Kemudian saat Musrenbang Pemkab Kendal mengajukan bantuan pembangunan kepada kami dan langsung kami eksekusi,” terangnya, dikutip dari situs Instagramnya.

