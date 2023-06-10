Soal Perbaikan Jalan Rusak di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo: Kita Terus Berlari Kencang

KENDAL- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya terus ‘berlari kencang’ memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak. Beberapa jalan masih proses perbaikan, beberapa lainnya lainnya sudah diperbaiki.

Salah satunya adalah jalan milik Kabupaten Kendal yang dibangun dengan anggaran Rp3 miliar.

Calon presiden (Capres) PDIP ini mengatakan pembangunan ini berawal dari aduan masyarakat yang masuk ke Pemkab Kendal.

“Kemudian saat Musrenbang Pemkab Kendal mengajukan bantuan pembangunan kepada kami dan langsung kami eksekusi,” terangnya, dikutip dari situs Instagramnya.