Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Polda Jateng Bongkar Gudang Penyimpanan BBM Ilegal di Blora

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |15:57 WIB
Polda Jateng Bongkar Gudang Penyimpanan BBM Ilegal di Blora
Polisi bongkar gedung bbm ilegal (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

SEMARANG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah menemukan gudang tempat menyimpan ribuan liter bahan bakar minyak (BBM) ilegal, Selasa 6 Juni 2023.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy membenarkan ada nya pengungkapan kasus tersebut. Sebanyak dua orang dimintai keterangan terkait gudang tersebut.

“Saat ini Unit 1 Subdit IV Diteskrimsus Polda Jateng tengah meminta keterangan pemilik dan penjaga gudang," ujarnya, Sabtu (10/6/2023).

Iqba menerangkan bahwa petugas menemukan kegiatan penyimpanan BBM Bersubsidi jenis Biosolar di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, yang diduga illegal. “saat ini masih proses meminta. Keterangan pemilik dan penjaga gudang dan melengkapi alat butkti lain ,” jelas iqbal.

Iqbal belum mau menjelaskan kasus tersebut. Pasalnya, penyidik sedang bekerja melengkapi alat bukti lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/512/3162536//kabid_humas_polda_jawa_tengah_kombes_artanto-dTEw_large.jpg
Demo Pemakzulan Bupati Pati Ricuh, 34 Orang Luka-luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/512/3157752//jateng-dclm_large.jpg
Pascabentrok di Pengajian Habib Rizieq, Pemalang Kondusif dan Total Korban 15 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/512/3150174//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-MOvy_large.jpg
Kapolri Groundbreaking 24 SPPG Jateng, Dukung Penuh Program MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145648//viral-xqOW_large.jpg
Heboh Sahroni Unggah Anjing Dikuliti Hidup-Hidup Diduga di Sragen, Polisi Beri Peringatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/340/3139506//gudang_bbm_ilegal_di_jambi_meledak_diduga_dari_truk_tangki_modifikasi-Dz6U_large.jpg
Gudang BBM Ilegal di Jambi Meledak, Diduga dari Truk Tangki Modifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/512/3136135//kasus_predator_seksual_31_anak_polda_jateng_gelar_olah_tkp_di_kos_dan_hotel-shti_large.jpg
Kasus Predator Seksual 31 Anak, Polda Jateng Gelar Olah TKP di Kos dan Hotel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement