Polda Jateng Bongkar Gudang Penyimpanan BBM Ilegal di Blora

SEMARANG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah menemukan gudang tempat menyimpan ribuan liter bahan bakar minyak (BBM) ilegal, Selasa 6 Juni 2023.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy membenarkan ada nya pengungkapan kasus tersebut. Sebanyak dua orang dimintai keterangan terkait gudang tersebut.

“Saat ini Unit 1 Subdit IV Diteskrimsus Polda Jateng tengah meminta keterangan pemilik dan penjaga gudang," ujarnya, Sabtu (10/6/2023).

Iqba menerangkan bahwa petugas menemukan kegiatan penyimpanan BBM Bersubsidi jenis Biosolar di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, yang diduga illegal. “saat ini masih proses meminta. Keterangan pemilik dan penjaga gudang dan melengkapi alat butkti lain ,” jelas iqbal.

Iqbal belum mau menjelaskan kasus tersebut. Pasalnya, penyidik sedang bekerja melengkapi alat bukti lain.