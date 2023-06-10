Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Sandiaga Uno Berikan Bimbingan Teknis Santri Go Digital

Suryono Sukarno , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |19:15 WIB
Sandiaga Uno Berikan Bimbingan Teknis Santri Go Digital
Sandiaga Uno (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

BATANG - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Ar Raudhoh di Desa Babadan, Limpung, Kabupaten Batang Jawa Tengah, Sabtu (10/6/2023).

Dalam kunjungannya itu, Sandiaga memberikan bimbingan teknis santri go digital kepada ratusan santri.

"Santri ternyata memiliki potensi menjadi penggerak dan pelaku ekonomi kreatif. Terbukti tadi santriwati yang ingin bergerak di dunia fashion dengan nama Arif Fashion. Saya langsung memesan baju yang rencananya akan selesai dalam beberapa hari kedepan," kata Sandiaga.

Sandiaga melanjutkan bahwa dengan adanya santri bisa berwirausaha mandiri dengan go digital dapat memenuhi lapangan kerja dengan jumlah 4,4 juta di tahun 2024.

"Ekonomi kreatif kita berada di tiga besar dunia di angka 7,8 persen terhadap PDP kita, dan terus meningkat kontribusinya karena ekspor ekonomi kreatif mencapai 26,5 Milyar US dollar," tambah dia.

Usai acara, ratusan santri doa bersama dengan Sandiaga Uno yang tujuannya mendukung agar Menparekraf itu menjadi bakal calon wakil presiden berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Doa bersama dipimpin langsung oleh pengasuh pondok pesantren Ar Raudhoh Ahmad Sholeh Ma'sum.

