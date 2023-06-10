Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pemalang Geger, 3 Bocah Tewas Tenggelam di Curug Barong

Aryanto , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |23:04 WIB
Pemalang Geger, 3 Bocah Tewas Tenggelam di Curug Barong
Tiga bocah tewas tenggelam di Pemalang. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

PEMALANG - Warga Kecamatan Belik digemparkan dengan peristiwa tewasnya tiga anak laki-laki karena tenggelam di Curug Barong di Desa Simpur. Peristiwa nahas itu terjadi Sabtu (10/6/2023).

Korban masing-masing adalah Mahmud (15), Abnan (15) dan Rian (15). Ketiga anak malang itu merupakan warga Desa Kuta, Kecamatan Belik, Pemalang.

"Benar, korban ada 3 orang, tenggelam di curug Barong," kata Puji (50), Sekretaris Desa Simpur.

Kronologis berawal ketika pukul 09.00 WIB, 5 anak laki-laki yang berteman, yakni Mahmud (15), Abnan (15), Rian (15), Evan (17) dan Evin (17) berangkat untuk bermain dari rumahnya masing-masing di dusun Kuta Kidul RT20 RW04 Desa Kuta, Kecamatan Belik.

Pada pukul 10.00 WIB, mereka sampai di Curug Barong Desa Simpur, kemudian mandi bersama di lokasi itu. Namun, sekitar pukul 10.30 WIB, ketiga korban tidak muncul ke permukaan, hingga ditunggu selama 1 jam.

Setelah ditunggu selama 1 jam tidak muncul, sekitar pukul 12.30 WIB, kemudian Evan Maulana dan Evin Maulana (saksi) kembali ke rumah di Desa Kuta untuk memberi kabar, bahwa ketiga anak itu (korban) tenggelam di Curug Barong Desa Simpur.

Keluarga korban lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Desa Kuta, yang dilanjutkan ke Pemerintah Kecamatan Belik dan BPBD Kabupaten Pemalang.

