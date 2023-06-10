Anak Ini Tega Bakar Rumahnya hingga Ludes saat Orangtua Tertidur

MADURA - Seorang pria bernama Fathor Rahman (29) nekat membakar rumahnya sendiri hingga ludes di Dusun Tlandung 1, Desa Kertagena Laok, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura, pada Kamis 8 Juni 2023.

Fathor membakar rumahnya hingga rata dengan tanah pada pukul 02.00 WIB dini hari tadi, saat orangtuanya sedang dalam keadaan tidur.

"Sebelum Fathor membakar rumahnya sendiri, ibunya melihat anaknya menuntun motor dari barat menuju ke timur," kata Kasi Humas Polres Pamekasan, Iptu Sri Sugiarto, Sabtu (10/6/2023).

Karena motor yang dituntun anaknya tersebut tak kunjung dinyalakan, lanjut Sri, sang ibu hendak menghampiri anaknya, seketika itu ia melihat api berkobar dari pojokan belakang rumahnya dan melihat anaknya kabur mengendarai motor.