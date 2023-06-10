Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Anak Ini Tega Bakar Rumahnya hingga Ludes saat Orangtua Tertidur

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |10:50 WIB
Anak Ini Tega Bakar Rumahnya hingga Ludes saat Orangtua Tertidur
Fathor bakar rumahnya hingga ludes (foto: dok ist)
A
A
A

MADURA - Seorang pria bernama Fathor Rahman (29) nekat membakar rumahnya sendiri hingga ludes di Dusun Tlandung 1, Desa Kertagena Laok, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura, pada Kamis 8 Juni 2023.

Fathor membakar rumahnya hingga rata dengan tanah pada pukul 02.00 WIB dini hari tadi, saat orangtuanya sedang dalam keadaan tidur.

"Sebelum Fathor membakar rumahnya sendiri, ibunya melihat anaknya menuntun motor dari barat menuju ke timur," kata Kasi Humas Polres Pamekasan, Iptu Sri Sugiarto, Sabtu (10/6/2023).

Karena motor yang dituntun anaknya tersebut tak kunjung dinyalakan, lanjut Sri, sang ibu hendak menghampiri anaknya, seketika itu ia melihat api berkobar dari pojokan belakang rumahnya dan melihat anaknya kabur mengendarai motor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Madura Kasus Kebakaran Kebakaran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3190998/kebakaran-tcda_large.jpg
Kebakaran Landa Rumah Makan di Kemanggisan Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190846/kebakaran-JyVI_large.jpg
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kebakaran Tewaskan 5 Orang di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190812/kebakaran-gqrG_large.jpg
Kebakaran Hebat di Gudang Penjaringan Jakut, 5 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190233/kebakaran-brFS_large.jpg
Warung di Kalideres Jakbar Terbakar, 18 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189940/kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-vsUz_large.jpg
Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Buah Ludes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement