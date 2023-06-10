Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Korban Carok Berdarah di Tanah Merah Bertambah, 2 Tewas dan 7 Orang Kritis

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |12:20 WIB
Korban Carok Berdarah di Tanah Merah Bertambah, 2 Tewas dan 7 Orang Kritis
Foto: MNC Portal
A
A
A

MADURA - Korban tewas dalam carok massal di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur, bertambah menjadi dua orang.

"Untuk hari ini korban bertambah satu lagi yang meninggal dari Desa Baipajung. Korban habis sholat Jumat tadi sudah diautopsi ya, nanti tentang penyebabnya akan kami rilis lagi," ujar AKP Bangkit Dananjaya, Sabtu (10/6/2023).

Menurut Bangkit, kondisi korban saat dirawat di rumah sakit juga tergolong parah. Korban menderita sejumlah luka bacokan.

"Korban lukanya tergolong parah. Karena pipi, dada tangan terluka parah. Untuk identitas korban nanti ya,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tradisi Carok Kasus Carok Carok
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/519/3149775/carok-sct2_large.jpg
Carok Sadis di Malang, Satu Pria Dibacok Gegara Rebutan Pelanggan Daging Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/519/3087123/viral-msNE_large.jpg
Sampang Mencekam Usai Saksi Paslon Jimad Sakteh Tewas Dicarok, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/519/3087102/pilkada-LUEs_large.jpg
Sampang Mencekam Usai Saksi Paslon Jimad Sakteh Tewas Dicarok, Kapolda Jatim Turun Gunung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/519/3002807/heboh-carok-antarwarga-di-malang-sebabkan-dua-warga-luka-parah-TAxHHNE3pi.jpg
Heboh Carok Antarwarga di Malang Sebabkan Dua Warga Luka Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/519/2996427/carok-maut-paman-vs-keponakan-di-bangkalan-satu-orang-tewas-mengenaskan-KbDaUgcQUB.jpg
Carok Maut Paman vs Keponakan di Bangkalan, Satu Orang Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/519/2995752/viral-sejumlah-orang-bawa-celurit-ke-orkestra-di-bangkalan-nyaris-terjadi-carok-massal-nLSS1NFk4g.JPG
Viral Sejumlah Orang Bawa Celurit ke Orkestra di Bangkalan, Nyaris Terjadi Carok Massal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement