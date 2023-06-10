Korban Carok Berdarah di Tanah Merah Bertambah, 2 Tewas dan 7 Orang Kritis

MADURA - Korban tewas dalam carok massal di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur, bertambah menjadi dua orang.

"Untuk hari ini korban bertambah satu lagi yang meninggal dari Desa Baipajung. Korban habis sholat Jumat tadi sudah diautopsi ya, nanti tentang penyebabnya akan kami rilis lagi," ujar AKP Bangkit Dananjaya, Sabtu (10/6/2023).

Menurut Bangkit, kondisi korban saat dirawat di rumah sakit juga tergolong parah. Korban menderita sejumlah luka bacokan.

"Korban lukanya tergolong parah. Karena pipi, dada tangan terluka parah. Untuk identitas korban nanti ya,” pungkasnya.