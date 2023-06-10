Advertisement
HOME NEWS JATIM

Partai Perindo Berikan Bantuan Paket Makanan ke Panti Wreda Surabaya

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |15:02 WIB
Partai Perindo Berikan Bantuan Paket Makanan ke Panti Wreda Surabaya
Perindo berikan bantuan paket makanan ke Panti Wreda (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA – Sejumlah bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Perindo menyerahkan paket bantuan makanan dan vitamin kepada penghuni panti wreda di Surabaya, Sabtu (10/6/2023). Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian partai bernomor urut 16 di surat suara Pemilu 2024 itu terhadap masyarakat kecil.

Para bacaleg itu diantaranya, bacaleg DPRD Jatim 1 (Surabaya), Gunawan STh, bacaleg DPRD Kota Surabaya. Kemudian bacaleg DPRD Kota Surabaya Dapil 4, Michael SH. MH dan Fenny Manoppo. Wilayah Dapil 4 ini terdiri dari Kecamatan Sukomanunggal, Sawahan, Wonokromo, Jambangan dan Gayungan. Lalu bacaleg DPRD Kota Surabaya Dapil 2 Surabaya, Denny Mahendra.

Selain makanan dan vitamin, paket bantuan juga berupa popok dewasa. Bantuan tersebut disambut sukacita oleh puluhan penghuni panti. Mereka dengan ramah mengobrol dengan para bacaleg Partai Perindo. Dalam kesempatan itu, para bacaleg partai yang terkenal peduli dengan rakyat kecil itu juga mendoakan agar para penghuni panti wreda ini tetap diberi kesehatan.

Salah satu penghuni panti wreda, Bambang Supriyanto (71) mengaku senang mendapat bantuan tersebut. Bantuan itu menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap lanjut usia (lansia) seperti dirinya. Selain bantuan, kedatangan bacaleg dari Partai Perindo juga menjadi penyemangatnya untuk tetap sehat di usianya yang sudah senja. “Saya senang dapat bantuan ini,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
