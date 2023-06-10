Berikan Bantuan ke Panti Wreda, Bacaleg Perindo Doakan Penghuni Diberikan Kesehatan

SURABAYA – Sejumlah bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Perindo menyerahkan paket bantuan makanan dan vitamin kepada penghuni panti wreda di Surabaya, Sabtu (10/6/2023).

Para bacaleg itu di antaranya, bacaleg DPRD Jatim 1 (Surabaya), Gunawan STh. Kemudian bacaleg DPRD Kota Surabaya Dapil 4, Michael SH. MH dan Fenny Manoppo. Wilayah Dapil 4 ini terdiri dari Kecamatan Sukomanunggal, Sawahan, Wonokromo, Jambangan dan Gayungan.

Lalu Bacaleg DPRD Kota Surabaya Dapil 2 Surabaya, Denny Mahendra. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian partai bernomor urut 16 di surat suara Pemilu 2024 itu terhadap masyarakat kecil.

Selain makanan dan vitamin, paket bantuan juga berupa popok dewasa. Bantuan tersebut disambut sukacita oleh puluhan penghuni panti. Mereka dengan ramah mengobrol dengan para bacaleg Partai Perindo.

BACA JUGA: Partai Perindo Berikan Bantuan Paket Makanan ke Panti Wreda Surabaya

Dalam kesempatan itu, para bacaleg partai yang terkenal peduli dengan rakyat kecil itu juga mendoakan agar para penghuni Panti Wreda ini tetap diberi kesehatan.