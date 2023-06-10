Berikan Bantuan ke Panti Wreda, Partai Perindo Junjung Tinggi Nilai Kemanusiaan

SURABAYA – Bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Perindo untuk DPRD Kota Surabaya, Michael SH, MH menyebut, sangat peduli terhadap nilai-nilai kemanusian. Hal itu diwujudkan dengan pemberian bantuan paket makanan dan vitamin untuk penghuni salah satu panti wreda di Surabaya, pada Sabtu (10/6/2023).

“Kepedulian kami (Partai Perindo) bukan hanya pada persoalan ekonomi, tapi juga persoalan kemanusiaan. Berpolitik boleh, tapi nilai-nilai kemanusiaan harus tetap dijunjung tinggi,” kata Michael SH, MH usai penyerahan bantuan paket makanan dan vitamin untuk penghuni salah satu panti wreda di Surabaya.

Menurut bacaleg dari Dapil 4 (Kecamatan Sukomanunggal, Sawahan, Wonokromo, Jambangan dan Gayungan) ini, pemberian bantuan sekaligus kedatangannya ke panti wreda yang ada di kawasan Jambangan ini juga untuk memberi semangat pada penghuninya. Sebab, banyak dari mereka yang lama tidak dijenguk oleh keluarganya.

“Kami ingin masyarakat lebih peduli terhadap lansia (lanjut usia) karena mereka merupakan bagian dari kita juga,” ujarnya.

Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kota Surabaya yang juga dari Dapil 4, Fenny Manoppo menambahkan, bantuan dan kunjungannya ke panti wreda ini sejalan dengan misi dan visi Partai Perindo. Yakni mensejahterakan masyarakat.

“Ini sudah menjadi ciri Partai Perindo, yaitu memperhatikan orang yang lemah. Dengan kehadiran kami, minimal membawa kebahagiaan bagi mereka,” imbuhnya.