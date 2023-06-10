Penemuan Ular Berkepala Dua di Sampang, Begini Menurut Para Peneliti

SAMPANG - Warganet dihebohkan dengan ular berkepala dua yang berhasil ditangkap oleh warga Desa Kotah, Jrengik, Sampang Madura. Ular unik dengan panjang satu meter itu pun viral di media sosial, kalangan nitizen heboh dan banyak penasaran untuk menyaksikan secara langsung.

Ular ditemukan oleh warga setempat, Hosen saat membersihkan kandang merpati di kediamannya.

Menurut Hosen ular kepala dua itu ditemukan saat dirinya sedang membersihkan kandang burung merpati.

“Saya mau buka tumpukan asbes ternyata ada seekor ular yang sedang melingkar,” katanya, Kamis (8/6/2023).

Kejadian ini dalam ilmu sains sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan, karena pada dasarnya spesies ular berkepala dua ini memang ada di alam ini, walaupun jumlahnya minoritas.

Seperti dilansir dari Live Science, ular berkepala dua ini juga dikenal dengan nama-nama lain seperti, oray totog atau oray teropong, majara (Toraja), ular gelenggang, dan lain-lain.

Dalam bahasa Inggris disebut dengan nama Red-tailed Pipe Snake atau Common Pipe Snake, sementara nama ilmiahnya yaitu Cylindrophis ruffus (Laurenti, 1768).

Ular yang bertubuh silindris (cylindrophis; Gr. kylinder, batang penggiling, dan ophis, ular), dengan ekor amat pendek dan nyaris tak terbedakan dengan kepala. Kepala dan ekor sama-sama tumpul.

Panjang tubuh bisa mencapai 90 cm, akan tetapi kira-kira jarang yang melebihi 50 cm. Tubuh bagian atas (dorsal) berwarna hitam, dengan belang-belang merah jingga di kanan-kirinya (ruffus; salah tulis dari kata rufus, kemerahan).