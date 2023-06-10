Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pandai dan Suka Guyon, Gabungan Seniman Indonesia Dukung Ganjar di Pilpres 2024

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |17:01 WIB
Pandai dan Suka Guyon, Gabungan Seniman Indonesia Dukung Ganjar di Pilpres 2024
Gabungan Seniman Indonesia dukung Ganjar di Pilpres 2024 (foto: dok ist)
SIDOARJO - Ganjar Pranowo kembali mendapatkan dukungan dari elemen masyarakat sebagai Capres di Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.

Adalah, Gabungan Seniman Indonesia (GSI) yang mendeklarasikan dukungannya untuk Ganjar. Deklarasi GSI merupakan bagian dalam acara Silaturahmi Akbar Relawan Ganjar Pranowo bertema 'Merawat Jiwa Nusantara', dengan menggaungkan tagline "Ganjar Untuk Semua". Acara tersebut diselenggarakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kami Gabungan Seniman Indonesia lintas kesenian, berkumpul sepakat mufakat untuk mendeklarasikan, mendukung Pak Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029," kata Roy Marten, selaku Ketua GSI, Sabtu (10/6/2023).

Roy melanjutkan, GSI menjatuhkan pilihan ke bacapres berambut putih itu lantaran sosoknya memiliki banyak kelebihan. Antara lain, lugas, pandai berkomunikasi dan juga pro rakyat kecil.

Selain itu, GSI menilai Ganjar adalah pemimpin yang tidak kaku dan mampu berbaur dengan seluruh kalangan masyarakat. Sehingga mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

"Secara fisik Pak Ganjar luar biasa keren, penampilannya bagus, retorikanya keren, literasinya lebih dari cukup, sangat berpengalaman dalam berpidato. Tapi di dalamnya kita lihat konsep untuk Indonesia ke depan, Pak Ganjar sangat pro rakyat. Begitu sederhana, begitu tegas tapi sangat suka guyon jadi tidak ada jarak," ujar Roy.

Di samping itu, lanjut Roy, dengan adanya deklarasi dari GSI untuk Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI 2024, masyarakat baik itu dari relawan maupun umum juga ikut mendukung Ganjar.

"Harapannya dengan deklarasi ini kami mendorong supaya masyarakat tahu bahwa pilihan GSI tidak salah. Tanpa rakyat, tanpa kalian, tidak ada artinya GSI. Mari bersama dukung Pak Ganjar," ucap Roy.

