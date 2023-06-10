Advertisement
HOME NEWS JATIM

DPW RPA Perindo Jatim Gelar Konsolidasi untuk Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |18:49 WIB
DPW RPA Perindo Jatim Gelar Konsolidasi untuk Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan
RPA Perindo Jatim gelar konsolidasi (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - DPW Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo Jawa Timur (Jatim) menggelar konsolidasi dengan semua jaringan relawan di Jatim di One East Penthouse and Residence, Jalan Kertajaya, Surabaya, Sabtu (10/6/2023).

Acara ini dihadiri jaringan relawan dan bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Perindo.

Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina, kegiatan ini diharapkan agar organisasi sayap dari Partai Perindo itu mampu benar-benar membantu perempuan dan anak ketika mengalami kekerasan. Kegiatan dari RPA Perindo ini juga merupakan wujud dari visi dan misi dari Partai Perindo. 

"Kami bergerak tidak hanya pada konsep, tapi juga nyata. Mereka (korban) dapat dipulihkan dan diberdayakan lewat program bersama," katanya.

Dia menambahkan, di Jatim kasus kekerasan anak dan perempuan cukup tinggi. Hingga saat ini, dirinya sudah menerima lima laporan kasus kekerasan perempuan dan anak di Surabaya. Jumlah itu belum termasuk kasus di Kediri, Tulungagung dan beberapa daerah lain di Jatim.

"Dengan adanya laporan ke kami menunjukkan, masyarakat sudah mulai percaya terhadap program dari Partai Perindo," ujarnya.

Sementara itu, pemenang Miss Global Indonesia 2018, Fabienne Nicole yang turut hadir dalam acara ini mengatakan, kehadirannya dalam acara ini bertujuan untuk menggali secara lebih mendalam terkait persoalan kekerasan perempuan dan anak. Sebab, menurutnya, setiap kasus kekerasan yang dialami setiapp perempuan dan anak itu berbeda-beda.

"Dari pengetahuan yang saya dapat nanti, lantas apa yang bisa saya bantu," ujarnya.

