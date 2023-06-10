RPA Perindo: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jatim Cukup Tinggi

SURABAYA - Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina mengatakan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Jawa Timur Cukup Tinggi.

Hal itu disampaikan saat konsolidasi DPW RPA Perindo Jatim bersama semua jaringan relawan di di One East Penthouse and Residence, Jalan Kertajaya, Surabaya, Sabtu (10/6/2023).

Acara ini dihadiri jaringan relawan dan bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Perindo.

"Saat ini sudah menerima lima laporan kasus kekerasan perempuan dan anak di Surabaya. Jumlah itu belum termasuk kasus di Kediri, Tulungagung dan beberapa daerah lain di Jatim," kata dia.

Ia menambahkan bahwa dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut menunjukkan masyarakat sudah mulai percaya terhadap program dari Partai Perindo.

Jeannie berharap bahwa agar organisasi sayap dari Partai Perindo ini mampu benar-benar membantu perempuan dan anak ketika mengalami kekerasan.

Kata dia, kegiatan dari RPA Perindo ini juga merupakan wujud dari visi dan misi dari Partai Perindo. "Kami bergerak tidak hanya pada konsep, tapi juga nyata. Mereka (korban) dapat dipulihkan dan diberdayakan lewat program bersama," katanya.

Sementara itu, pemenang Miss Global Indonesia 2018, Fabienne Nicole yang turut hadir dalam acara ini menambahkan bahwa kehadirannya dalam acara ini bertujuan untuk menggali secara lebih mendalam terkait persoalan kekerasan perempuan dan anak.