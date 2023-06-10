Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

RPA Perindo: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jatim Cukup Tinggi

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |19:00 WIB
RPA Perindo: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jatim Cukup Tinggi
Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina mengatakan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Jawa Timur Cukup Tinggi.

Hal itu disampaikan saat konsolidasi DPW RPA Perindo Jatim bersama semua jaringan relawan di di One East Penthouse and Residence, Jalan Kertajaya, Surabaya, Sabtu (10/6/2023).

Acara ini dihadiri jaringan relawan dan bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Perindo.

"Saat ini sudah menerima lima laporan kasus kekerasan perempuan dan anak di Surabaya. Jumlah itu belum termasuk kasus di Kediri, Tulungagung dan beberapa daerah lain di Jatim," kata dia.

Ia menambahkan bahwa dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut menunjukkan masyarakat sudah mulai percaya terhadap program dari Partai Perindo.

Jeannie berharap bahwa agar organisasi sayap dari Partai Perindo ini mampu benar-benar membantu perempuan dan anak ketika mengalami kekerasan.

Kata dia, kegiatan dari RPA Perindo ini juga merupakan wujud dari visi dan misi dari Partai Perindo. "Kami bergerak tidak hanya pada konsep, tapi juga nyata. Mereka (korban) dapat dipulihkan dan diberdayakan lewat program bersama," katanya.

Sementara itu, pemenang Miss Global Indonesia 2018, Fabienne Nicole yang turut hadir dalam acara ini menambahkan bahwa kehadirannya dalam acara ini bertujuan untuk menggali secara lebih mendalam terkait persoalan kekerasan perempuan dan anak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement