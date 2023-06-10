Advertisement
HOME NEWS JATIM

Raja hingga Pemangku Adat Nusantara Dukung Ganjar di Pilpres 2024

Amelia Hermawan , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |19:54 WIB
Raja hingga Pemangku Adat Nusantara Dukung Ganjar di Pilpres 2024
Raja dan Pemangku Adat Dukung Ganjar di 2024
SIDOARJO- Raja dan pemangku adat yang tergabung dalam Dinasti Nusantara mendeklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo yang dibacakan oleh Sultan Ternate, Kolano Kie Raha Buldan Ternate Sirajul Mulki Amiruddin As-Sultan Iskandar Hidayatullah Sjah, di Stadion Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (10/6/2023).

Deklarasi tersebut merupakan bagian dari acara yang diselenggarakan Gerakan Seniman Indonesia (GSI) yang bertajuk "Merawat Jiwa Nusantara; Silaturahmi Relawan Ganjar Pranowo", dihadiri sekitar 100 ribu relawan mewakili 164 organisasi.

Raja, Sultan, Datu, Ratu, Penglingsir, Karaeng, Ketua Lembaga Adat, Pemangku Adat dan para bangsawan dari 266 Kerajaan dan Lembaga Adat di Indonesia tersebut dikoordinir oleh Sri Paduka KGPAA Mangku Alam II.

"Alasan paling rasional kenapa kami memutuskan mendukung Pak Ganjar sebagai Presiden karena kami nilai Pak Ganjar sangat concern terhadap budaya dan adat istiadat leluhur,”ujar As-Sultan Iskandar.

“Saya pernah bercerita lama dengan beliau di istana saya di Ternate, di situ saya lihat keseriusan beliau dalam menampung aspirasi kami sebagai pemangku adat dan memperhatikan apa yang menjadi warisan Indonesia," sambungnya.

Menurutnya, Ganjar merupakan sosok yang tepat dalam memimpin Indonesia. Terlebih lagi, karakter dan kepribadian Ganjar yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang sesungguhnya. "Pak Ganjar itu sangat elegan, agamis, brilian dan edukatif," ungkapnya.

Dalam deklarasinya As-Sultan Iskandar siap terlibat dalam kegiatan sosialisasi ke depan.

