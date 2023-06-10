Alumni Muda 3 Kampus Negeri di Jatim Sepakat Dukung Ganjar di Pilpres 2024

SURABAYA- Ratusan generasi alumni muda dari Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair), yang menamakan Ganjar creasi (Gcreasi), mendeklarasikan dukungannya ke Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Narita Hotel, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Kami sebagai alumni UB, ITS dan UNAIR mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden,” Koordinator Gcreasim Suryo Adi Prakoso, Sabtu (10/6/2023).

“Saya berharap dukungan baik itu dari akademisi, rakyat biasa dan semua kalangan mampu mendukung Bapak Ganjar Pranowo nantinya akan meneruskan estafet kepemimpinan,"tambahnya.

Dia memberikan alasan Gcreasi mendukung Ganjar Pranowo, untuk menjadi presiden, karena Gubernur Jawa Tengah dua periode itu merupakan sosok yang paling tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Indonesia di 2024.

Ganjar kata dia, juga telah terbukti membawa banyak kemajuan di Jawa Tengah dan juga memperhatikan rakyat kecil.

Hal itu sering ditunjukkan Ganjar melalui program kerja dan gaya kepemimpinannya yang selalu turun langsung untuk menemui masyarakat.