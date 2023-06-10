Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cerita Cinta Neng Jihan dengan Oppa Korea yang Viral, Berawal dari Chatting

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |02:15 WIB
Cerita Cinta Neng Jihan dengan Oppa Korea yang Viral, Berawal dari Chatting
Viral Oppa Korea menikahi mojang Garut (Foto: Fani Ferdiansyah)
A
A
A

GARUT - Neng Jihan Suci Kurniawan, mojang Garut yang menikah dengan pria Korea Selatan bernama Yu Hyeun Woo menceritakan momen sang suami menyatakan cinta pertama kali.

Dikutip dari video pernikahan yang dibagikan @arunikamoto.id dan @filmskita selaku videographer pernikahan, dalam balutan baju pengantin Sunda lengkap beserta Siger yang menghiasi hijabnya.

Perempuan kelahiran 15 Oktober 2001 itu mengungkapkan kapan seorang Oppa Korea menyatakan rasa suka padanya.

"Di tahun 2022 akhir, dia bilang suka. Karena dia bilang saya baik, cantik. Soalnya udah kenal lama dari awal 2022, dia baik. Terus ketemu kemarin makin tahu dia baik," ungkap Neng Jihan dalam video yang diakses, Jumat (9/6/2023).

Selanjutnya sambil tersenyum, Neng Jihan mengatakan sifat suami yang sebenarnya. "Dia nggak romantis, dia mah cuek," katanya.

Neng Jihan kian tersipu ketika videografer yang mewawancarainya menimpali perkataannya. "Cuek tapi sayang gitu ya," ucap videographer.

Mengakhiri sesi wawancara, putri kedua dari pasangan Aam Kurniawan dan Maeni tersebut menyampaikan sesuatu untuk sang suami dalam bahasa Korea.

      
