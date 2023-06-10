Wisatawan Asal Jaksel Hilang Terseret Ombak Pantai di Sukabumi

Korban yang selamat saat terseret arus pantai di Sukabumi (Foto: Ilham Nugraha)

SUKABUMI - Wisatawan asal Jakarta Selatan, hilang terseret ombak di Pantai Pasir Putih, Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jumat sore (9/6/2023).

Peristiwa tersebut bermula, saat pria bernama Romico sedang di tepi pantai bersama temannya. Tiba-tiba ombak tinggi menghempas mereka, hingga akhirnya ia terseret dan hilang digulung ombak.

"Wisatawan asal Kampung Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan lagi duduk di tepi pantai, namun sekira pukul 17.00 WIB ombak tiba-tiba menimpa dan terseret," ujar Kapolsek Ciracap, Iptu Tatang Mulyana.

Ia menjelaskan, pria berusia 27 tahun itu terus terseret bersama ketiga rekannya. Namun, tiga orang yang lain yang terbawa bisa diselamatkan.

"Sementara tiga orang rekannya bisa menyelamatkan diri ke pinggir Pantai. Namun, satu orang bernama Romico hilang terseret," katanya.

Kini, kata Kapolsek, petugas gabungan melakukan upaya pencarian bersama tim gabungan Unsur Forkopimcam, Sarda, BPBD Kecamatan Ciracap, dan Unsur Desa Pangumbahan.

"Kita upayakan pencarian dulu disekitar lokasi terseret lantaran kondisi malam, kalau tidak ditemukan, dilanjut pencarian besok pagi," katanya.