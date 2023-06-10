7 Fakta Ibu dan Anak Korban TPPO ke Suriah, Trauma Alami Kekerasan

BANDUNG - Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Suriah masih sering menimpa Warga Negara Indonesia (WNI), seperti yang dialami dua warga asal Cianjur, Jawa Barat, Niswa Niphasari dan ibunya Wiwin Komalasari.

Setibanya di Suriah, ibu dan anak ini tak mendapatkan gaji sepeser pun. Bahkan, mereka malah mengalami penyiksaan oleh majikannya.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Berawal Minta Pekerjaan

Niswa menceritakan awal mula nasib tragis yang dialaminya. Awalnya, dia dan ibunya berkunjung ke rekannya yang bernama Susi untuk meminta pekerjaan. Susi pun lantas menawarkan pekerjaan di luar negeri. Susi mengiming-imingi Niswa dan ibunya akan mendapatkan gaji yang cukup besar. Atas tawaran itu, keduanya pun tergiur dan langsung menyiapkan diri.

BACA JUGA:

2. Awalnya ke Dubai Berujung ke Suriah

Tiba waktunya, Niswa dan ibunya diberitahu akan diberangkatkan ke Dubai. Akan tetapi, setelah tiba di Dubai, mereka malah kembali diterbangkan ke Suriah.

"Kami diberangkatkan lewat Bandara Halim. Dari Bandara Halim, kami diantar oleh dua lelaki dan kami diterbangkan transit di Bali terus kami menunggu 12 jam, lalu kami diberangkatkan ke Dubai. Dari Dubai kami menunggu dua hari, setelah dua hari kami diberangkatkan lagi ke Suriah," tutur Niswa di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (9/6/2023).

BACA JUGA:

3. Penyiksaan Agensi

Awal cerita buruk pun dimulai saat keduanya tiba di Suriah. Sebelum ditempatkan bekerja di rumah majikannya, Niswa dan ibunya harus menunggu lima bulan di Suriah. Di sana, Niswa bercerita mendapat berbagai tekanan. Bahkan, kata Niswa, dirinya melihat langsung penyiksaan yng dilakukan pihak agensi terhadap beberapa pekerja lainnya.

"Kami menunggu lima bulan di agen dan kami mengalami trauma yang sangat berat karena di agen selalu melihat orang yang disiksa agen tersebut," ujarnya.

4. Alami Kekerasan

Niswa pun akhirnya terpisah dengan ibunya. Niswa dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Selama bekerja, Niswa mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari majikannya.

"Satu bulan saya di majikan dan saya trauma karena mendapatkan kekerasan karena keterbatasan saya tidak tahu bahasa. Setelah itu, kami dijemput oleh KJRI yang bernama Babah Akram. Kami di KJRI selama satu bulan dan alhamdulillah makan dijamin terus aman tidak ada penyiksaan lagi dari agensi," tuturnya.