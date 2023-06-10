Kelabui Petugas, Penjual Ini Sembunyikan Ratusan Botol Miras di Dalam Bunker

CIMAHI - Warung penjual minuman keras di kawasan Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, digerebek aparat kepolisian dari Polres Cimahi pada Kamis 8 Juni 2023 malam.

Pada saat melakukan penggerebekkan itu, petugas dikagetkan dengan penemuan sebuah bunker yang diduga kuat sebagai tempat untuk menyimpan dan menyembunyikan minuman beralkohol.

"Awalnya kami menerima laporan pengaduan melalui WhatApps dari masyarakat. Kita langsung datang ke lokasi dan ternyata ditemukan banyak minuman keras," kata Kasat Sabhara Polres Cimahi, AKP Duddy Iskandar.

Duddy mengatakan, penggerebekan terhadap warung tersebut bermula adanya kecurigaan warga dengan aktivitas ilegal jual beli minuman keras di tempat tersebut. Sehingga warga langsung melaporkannya ke polisi dan segera direspons petugas dengan datang ke lokasi.