Hilang 3 Hari di Waduk Saguling, Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas

BANDUNG BARAT - Endang (53) warga Kampung Balakasap, RT 01/04, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang hilang di Waduk Saguling, akhirnya berhasil ditemukan, Sabtu (10/6/2023) dini hari.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), KBB, Jarot Prasetyo menyebutkan, tubuh korban ditemukan mengambang di lokasi yang tidak jauh saat dia memancing. Kondisinya ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia.

"Korban ditemukan Sabtu dini hari sekitar pukul 03.27 WIB dan sudah meninggal dunia. Saat itu juga langsung dievakuasi," kata Jarot didampingi petugas lapangan Rudi Wibiksana saat dikonfirmasi.

Jenazah Endang ditemukan setelah tiga hari proses pencarian oleh Tim SAR gabungan dengan menggunakan alat deteksi oleh aqua eye untuk penyelaman. Selain menggunakan alat deteksi, tim SAR juga melakukan penyelaman dan penyisiran menggunakan speed boat di sekitar titik saat korban memancing dan hilang.

Awal ditemukannya korban setelah ada informasi dari warga pemilik kolam jaring apung ke petugas. Saat itu tubuh korban terlihat mengambang di air tidak jauh dari lokasi korban memancing. Mendapatkan laporan itu, Tim SAR gabungan kemudian bergegas mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban.

"Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka dengan menggunakan ambulans Desa Pataruman ke rumahnya di Kampung Balakasap," ucapnya.