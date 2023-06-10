Pria Berbaju Koko Bobol Kotak Amal Masjid, Seluruh Uang Raib

GARUT - Uang kotak amal Masjid Al-Hidayah di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, ludes hingga receh-recehnya. Raibnya uang sedekah jemaah masjid itu terekam CCTV.

Dari video rekaman kamera pengawas, aksi pencurian uang kotak amal terjadi pada Kamis (8/6/2023) kemarin, dengan TKP Masjid Al-Hidayah di Kampung Cijolang RT01 RW01, Desa Cijolang, Kecamatan Limbangan. Aksi maling uang kotak amal itu dilakukan seorang diri oleh pria berbaju koko.

Dalam video berdurasi 58 detik, terlihat maling berbaju koko ini beraksi di siang bolong sekira pukul 12.31 WIB. Selain si maling berbaju koko, tampak pula seorang pria lain yang tengah menunaikan ibadah salat di dalam masjid.

Adanya orang lain yang sedang salat, praktis membuat maling tersebut tak leluasa. Ia tampak mondar mandir di tengah masjid mengelilingi pilar sembari memerhatikan keadaan dan memandangi kotak amal yang tersimpan.

Saat merasa situasi aman, maling ini kemudian bergerak cepat untuk membawa kotak amal sasarannya. Kotak amal penuh dengan uang itu pun dibawanya naik ke lantai dua masjid.

"Tawaf tawaf mang tawaf," ujar seseorang dalam video rekaman saat menonton rekaman CCTV aksi maling di masjid tersebut.