HOME NEWS JABAR

Kebakaran Landa SDN Cikalong 1 Bandung, Dua Bangunan Hangus Dilalap Api

Dila Nashear , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |18:17 WIB
Kebakaran Landa SDN Cikalong 1 Bandung, Dua Bangunan Hangus Dilalap Api
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

BANDUNG - Musibah kebakaran melanda SDN Cikalong 1 yang berlokasi di Jalan Raya Pangalengan, Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (10/6/2023) sekira pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun MNC Portal, api yang melalap dua bangunan di SDN Cikalong 1 itu dijinakan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung pada pukul 11.30 WIB.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kabupaten Bandung, Hilman Kadar menyampaikan musibah kebakaran ini terjadi disaat para guru dan orangtua murid akan pulang.

"Sekira pukul 10.00 WIB itu para guru dan orangtua murid mendengar ada ledakan di area tempat sampah. Saat dicek api sudah besar. Sebagian guru coba memadamkan api dengan Apar tapi tidak padam," katanya.

Hilman menuturkan pihaknya yang tiba di lokasi pukul 10.55 WIB langsung mengecek area yang terbakar dan melakukan upaya penanganan. Dari hasil asesmen terdapat dua bangunan yang hangus terbakar api.

"Bangunan terbakar itu ruang guru, lalu 1 ruang kelas. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Untuk kerugian belum bisa ditaksir. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini," tuturnya.

(Awaludin)

      
