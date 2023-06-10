Cara Relawan Ganjar Pranowo Bangkitkan UMKM di Ciamis

CIAMIS - Relawan Ganjar Sejati Jawa Barat mengadakan pelatihan kepada warga untuk pembuatan tahu di Dusun Sindangtawang, Desa Sindanghayu, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat.

Korda Ganjar Sejati Ciamis Sugeng Priyadi mengatakan tujuan diadakannya pelatihan yaitu untuk menambah keterampilan warga dalam berwirausaha guna meningkatkan gairah perekonomian daerah sekitar, khususnya di bidang UMKM.

"Harapan kami dari Ganjar Sejati dengan adanya pelatihan ini kami ingin membangun usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk inovatif dan kreatif untuk menjadikan tahu ini sebagai produk unggulan di Desa Sindangtawang," ujar Sugeng, Sabtu (10/6/2023).

"Mudah-mudahan menjadi produk unggulan yang disenangi di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya," tambah Sugeng.

Dia berharap, nantinya usaha tahu yang merupakan salah satu mata pencarian warga semakin berkembang di daerah Ciamis.

Serta pemasarannya pun kian meluas tak hanya di wilayah Jawa Barat melainkan merambah ke kancah nasional.

"Tahu yang di sini rasanya luar biasa enak karena dibuat dari bahan yang herbal tidak menggunakan bahan kimia. Kami berkomitmen bahan kimia di produk kami tidak untuk dipakai karena berbahaya,"ujarnya.

"Penjualan sampai ke wilayah Cilacap, target mudah-mudahan dengan pelatihan ini produk makin bagus pengemasan semakin rapi bisa merambah ke pasar Ibu Kota,"sambungnya.