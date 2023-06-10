Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cara Relawan Ganjar Pranowo Bangkitkan UMKM di Ciamis

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |20:24 WIB
Cara Relawan Ganjar Pranowo Bangkitkan UMKM di Ciamis
Relawan Ganjar di Ciamis Berikan Pelatihan ke Warga
A
A
A

CIAMIS - Relawan Ganjar Sejati Jawa Barat mengadakan pelatihan kepada warga untuk pembuatan tahu di Dusun Sindangtawang, Desa Sindanghayu, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat.

Korda Ganjar Sejati Ciamis Sugeng Priyadi mengatakan tujuan diadakannya pelatihan yaitu untuk menambah keterampilan warga dalam berwirausaha guna meningkatkan gairah perekonomian daerah sekitar, khususnya di bidang UMKM.

"Harapan kami dari Ganjar Sejati dengan adanya pelatihan ini kami ingin membangun usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk inovatif dan kreatif untuk menjadikan tahu ini sebagai produk unggulan di Desa Sindangtawang," ujar Sugeng, Sabtu (10/6/2023).

ist

"Mudah-mudahan menjadi produk unggulan yang disenangi di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya," tambah Sugeng.

Dia berharap, nantinya usaha tahu yang merupakan salah satu mata pencarian warga semakin berkembang di daerah Ciamis.

Serta pemasarannya pun kian meluas tak hanya di wilayah Jawa Barat melainkan merambah ke kancah nasional.

"Tahu yang di sini rasanya luar biasa enak karena dibuat dari bahan yang herbal tidak menggunakan bahan kimia. Kami berkomitmen bahan kimia di produk kami tidak untuk dipakai karena berbahaya,"ujarnya.

"Penjualan sampai ke wilayah Cilacap, target mudah-mudahan dengan pelatihan ini produk makin bagus pengemasan semakin rapi bisa merambah ke pasar Ibu Kota,"sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement