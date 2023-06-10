Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

ASN di Palembang Karaoke saat Jam Kerja, Perindo: Masyarakat Kecewa!

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |18:29 WIB
ASN di Palembang Karaoke saat Jam Kerja, Perindo: Masyarakat Kecewa!
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru bicara nasional Partai Perindo, Ike Julies Tiati meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menindak tegas ASN setempat yang _live streaming_ karaoke pada jam kerja. Menurutnya, tindakan oknum tersebut tidak layak dan membuat masyarakat kecewa.

"Partai Perindo meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendisiplinkan seluruh ASN di bawahnya agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Ike, Sabtu (10/6/2023).

"Jangan justru membuat masyarakat kecewa dengan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh beberapa oknum ASN," sambungnya.

Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan _news anchor_ dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu--, menyebutkan, oknum ASN itu telah mengabaikan instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar ASN dapat menghindari perilaku hedonisme, pamer kekayaan, hingga pamer kekuasaan.

"ASN harus menjadi contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat, sehingga harus lebih berhati-hati lagi dalam berperilaku," ujar Ike, politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Sebelumnya, video oknum ASN di Palembang sedang karaoke sambil _live streaming_ di TikTok viral di media sosial.

Halaman:
1 2
      
