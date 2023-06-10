Kartini Perindo Gelar Senam Sehat Ceria di Palembang

PALEMBANG - Guna menjalin rasa solidaritas dan kekeluargaan, pengurus dan kader DPD Kartini Perindo dan masyarakat di Kota Palembang menggelar senam sehat ceria.

Tidak hanya senam, Perindo juga menyosialisasikan partai kepada masyarakat. Warga mengenal Perindo sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Senam sehat Kartini Perindo berlangsung di halaman perumahan Kompleks Multiwahana, Lebung Gajah, Kecamatan Sako Palembang. Adapun senam digelar untuk menjalin rasa kebersamaan dan kekeluargaan bersama masyarakat.

Ketua DPD Kartini Perindo Kota Palembang Lely Camellia mengatakan bahwa senam sehat yang berlangsung ceria mengajak seluruh peserta untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

"Pengurus Kartini Perindo Kota Palembang akan terus berusaha menggelar senam untuk menjalin silaturahmi dan menjaga keharmonisan bersama masyarakat," ujarnya, Sabtu (10/6/2023).