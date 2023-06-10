Soroti Jalan Amblas di Muara Siban, Perindo: Jangan Biasakan Perbaiki Setelah Viral!

JAKARTA - Juru nasional Partai Perindo, Ike Julies Tiati meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) segera memperbaiki jalan amblas di Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat.

Berdasarkan keterangan warga setempat, jalan tersebut amblas sejak Oktober 2022 dengan ke dalaman mencapai tiga meter dan lebar empat meter.

Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan _news anchor_ dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu--, menyebutkan, kerusakan jalan tersebut akan mengganggu roda perekonomian masyarakat. Karena itu, pemerintah setempat perlu segera memperbaiki jalan tersebut.

"Jangan dibiasakan kerusakan jalan baru akan diperbaiki setelah viral," kata Ike, Sabtu (10/6/2023).

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- juga mendorong pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mempercepat pembangunan infrastruktur baik jalan maupun jembatan secara merata.

Pasalnya, kata Ike, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh daerah di Sumatera Selatan akan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Namun, dengan catatan pembangunan infrastruktur tersebut harus menggunakan bahan yang berkualitas. Agar Infrastruktur yang dibangun dapat bertahan lama sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran," tutur Ike.

Bacaleg Partai Perindo--partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu--, menyatakan fenomena rusaknya jalan di Indonesia memang sedang lagi ramai dibicarakan.