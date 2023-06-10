Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Soroti Jalan Amblas di Muara Siban, Perindo: Jangan Biasakan Perbaiki Setelah Viral!

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |18:33 WIB
Soroti Jalan Amblas di Muara Siban, Perindo: Jangan Biasakan Perbaiki Setelah Viral!
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru nasional Partai Perindo, Ike Julies Tiati meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) segera memperbaiki jalan amblas di Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat.

Berdasarkan keterangan warga setempat, jalan tersebut amblas sejak Oktober 2022 dengan ke dalaman mencapai tiga meter dan lebar empat meter.

Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan _news anchor_ dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu--, menyebutkan, kerusakan jalan tersebut akan mengganggu roda perekonomian masyarakat. Karena itu, pemerintah setempat perlu segera memperbaiki jalan tersebut.

"Jangan dibiasakan kerusakan jalan baru akan diperbaiki setelah viral," kata Ike, Sabtu (10/6/2023).

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- juga mendorong pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mempercepat pembangunan infrastruktur baik jalan maupun jembatan secara merata.

Pasalnya, kata Ike, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh daerah di Sumatera Selatan akan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Namun, dengan catatan pembangunan infrastruktur tersebut harus menggunakan bahan yang berkualitas. Agar Infrastruktur yang dibangun dapat bertahan lama sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran," tutur Ike.

Bacaleg Partai Perindo--partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu--, menyatakan fenomena rusaknya jalan di Indonesia memang sedang lagi ramai dibicarakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190852//bencana-oQAc_large.jpg
Banjir Sumatera Sebabkan 80 Jalan Nasional Rusak Parah, Mayoritas Mulai Berfungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement