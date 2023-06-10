Senam Sehat di Palembang Sosialisasikan Partai Perindo kepada Masyarakat

PALEMBANG - DPD Kartini Perindo Kota Palembang menggelar senam sehat ceria bersama warga di halaman perumahan Kompleks Multiwahana, Lebung Gajah, Kecamatan Sako Palembang, Sumsel, Sabtu (10/6/2023).

Kegiatan senam sehat bersama itu juga menyosialisasikan Partai Perindo kepada masyarakat dan menjalin rasa solidaritas dan kekeluargaan.

Dalam sosialisasi itu, warga mengenal Perindo sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Ketua DPD Kartini Perindo Kota Palembang Lely Camellia mengatakan bahwa senam sehat yang berlangsung ceria mengajak seluruh peserta untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

BACA JUGA: Kartini Perindo Gelar Senam Sehat Ceria di Palembang

"Pengurus Kartini Perindo Kota Palembang akan terus berusaha menggelar senam untuk menjalin silaturahmi dan menjaga keharmonisan bersama masyarakat," ujarnya, Sabtu (10/6/2023).