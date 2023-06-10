Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Alumni Muda 2 Kampus Negeri di Sumatera Deklarasikan Dukungan ke Ganjar di Pilpres 2024

Novia Adristi Zhafira , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |20:40 WIB
Alumni Muda 2 Kampus Negeri di Sumatera Deklarasikan Dukungan ke Ganjar di Pilpres 2024
Alumni 2 kampus negeri di Sumatera dukung Ganjar
A
A
A

PALEMBANG- Generasi Alumni Muda Unsri dan Unila Bersama Ganjar (Crivisaya Ganjar) mendeklarasikan dukungan ke Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 di Monpera, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Koordinator Crivisaya Ganjar Universitas Lampung (Unila) Harsya Billi mengatakan, pihaknya juga mengadakan diskusi publik mengenai persepsi milenial terhadap gaya kepemimpinan yang dibutuhkan dari presiden 2024.

"Kaum milenial berkesimpulan bahwa (Indonesia) membutuhkan calon pemimpin yang berkharismatik, komunikatif dan inovatif yang terdapat dalam diri Ganjar Pranowo," kata Harsya, Sabtu (10/4/2023).

Diskusi itu menghasilkan buah pikiran tentang sosok pemimpin yang dibutuhkan adalah yang memiliki karakteristik kharismatik, komunikatif dan inovatif.

Peserta diskusi sepakat bahwa sosok pemimpin dengan karakteristik tersebut dimiliki oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Lebih lanjut dia menambahkan, hasil dari diskusi tersebut juga akan terus disuarakan kepada para milenial di wilayah lainnya. "Maka dari itu, Kami akan menyuarakan hal tersebut di wilayah Lampung” tandasnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Crivisaya Ganjar Universitas Sriwijaya (Unsri), M Ahsanu Taqwim melihat rekam jejak kepemimpinan Ganjar Pranowo dari mulai menjadi anggota DPR RI hingga Gubernur Jawa Tengah.

Ganjar kata dia memiliki cara berkomunikasi yang unik dan disukai oleh kaum milenial melalui media sosial. Ganjar juga kerap memberikan ide-ide yang futuristik sebagai respons intelektual terhadap permasalahan aktual yang dihadapi oleh bangsa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement