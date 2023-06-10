Alumni Muda 2 Kampus Negeri di Sumatera Deklarasikan Dukungan ke Ganjar di Pilpres 2024

PALEMBANG- Generasi Alumni Muda Unsri dan Unila Bersama Ganjar (Crivisaya Ganjar) mendeklarasikan dukungan ke Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 di Monpera, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Koordinator Crivisaya Ganjar Universitas Lampung (Unila) Harsya Billi mengatakan, pihaknya juga mengadakan diskusi publik mengenai persepsi milenial terhadap gaya kepemimpinan yang dibutuhkan dari presiden 2024.

"Kaum milenial berkesimpulan bahwa (Indonesia) membutuhkan calon pemimpin yang berkharismatik, komunikatif dan inovatif yang terdapat dalam diri Ganjar Pranowo," kata Harsya, Sabtu (10/4/2023).

Diskusi itu menghasilkan buah pikiran tentang sosok pemimpin yang dibutuhkan adalah yang memiliki karakteristik kharismatik, komunikatif dan inovatif.

Peserta diskusi sepakat bahwa sosok pemimpin dengan karakteristik tersebut dimiliki oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Lebih lanjut dia menambahkan, hasil dari diskusi tersebut juga akan terus disuarakan kepada para milenial di wilayah lainnya. "Maka dari itu, Kami akan menyuarakan hal tersebut di wilayah Lampung” tandasnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Crivisaya Ganjar Universitas Sriwijaya (Unsri), M Ahsanu Taqwim melihat rekam jejak kepemimpinan Ganjar Pranowo dari mulai menjadi anggota DPR RI hingga Gubernur Jawa Tengah.

Ganjar kata dia memiliki cara berkomunikasi yang unik dan disukai oleh kaum milenial melalui media sosial. Ganjar juga kerap memberikan ide-ide yang futuristik sebagai respons intelektual terhadap permasalahan aktual yang dihadapi oleh bangsa.