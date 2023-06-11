Penjahat Jenius, Unabomber Ted Kaczynski, Meninggal di Penjara

RALEIGH - Ted Kaczynski, mantan profesor matematika dan "si jenius" yang kemudian dikenal sebagai Unabomber, setelah melakukan pengeboman misterius di Amerika Serikat (AS) yang menewaskan tiga orang dalam 17 tahun, meninggal pada Sabtu, (10/6/2023) di usia 81 tahun.

Kaczynski, yang membuat dan mengirim banyak bomnya saat tinggal di kabin primitif tanpa air mengalir di pedesaan Montana, ditemukan tidak responsif pada Sabtu pagi di Pusat Medis Federal Butner, sebuah fasilitas untuk tahanan dengan kebutuhan kesehatan khusus, di Butner, Carolina Utara. Dia kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit setempat.

"Dia sudah meninggal," kata Kristie Breshears, juru bicara Biro Penjara Federal, kepada Reuters.

Kaczynski, seorang profesor lulusan Universitas Harvard, menargetkan akademisi, ilmuwan, dan pemilik toko komputer dan bahkan mencoba meledakkan sebuah pesawat komersial dalam rangkaian terornya dari 1978 hingga 1995. Pria yang dikenal sebagai penyendiri sejak kecil itu mengklaim melawan apa yang dia yakini sebagai kejahatan teknologi modern.

Selama bertahun-tahun, dia membuat frustrasi polisi yang, tanpa petunjuk kuat tentang identitas pembunuhnya, menjuluki kasusnya UNABOM, untuk Bom Universitas dan Penerbangan. Terobosan datang ketika Kaczynski merilis manifesto 35.000 kata yang bertele-tele berjudul "Industrial Society and Its Future" yang diterbitkan di media pada September 1995.

Adik laki-laki Kaczynski, David, memberi tahu polisi bahwa ide penulis terdengar seperti ide Ted. Dengan petunjuk tersebut, Sang Unabomber akhirnya ditangkap di kabinnya pada April 1996.