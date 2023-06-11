Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Guncang Pabrik Roket dan Dinamit Turki, Tewaskan Setidaknya 5 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |11:02 WIB
Ledakan Guncang Pabrik Roket dan Dinamit Turki, Tewaskan Setidaknya 5 Orang
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
ANKARA - Lima pekerja tewas akibat ledakan besar di pabrik roket dan bahan peledak di Turki, kata para pejabat. Insiden ini terjadi pada Sabtu, (10/6/2023) pagi di Pabrik Roket dan Peledak MKE milik negara, 40 km timur ibu kota Ankara.

Kejadian ini juga menyebabkan beberapa orang lainnya luka-luka akibat ledakan, yang menurut TV pemerintah menghancurkan jendela-jendela di rumah-rumah dan toko-toko terdekat.

BACA JUGA:

Penjahat Jenius, Unabomber Ted Kaczynski, Meninggal di Penjara 

Para pejabat mengatakan ledakan itu disebabkan oleh insiden di departemen dinamit pabrik.

Gubernur daerah Vahap Sahin mengatakan bahwa tidak ada pekerja atau staf lain yang terjebak di reruntuhan, dan media pemerintah melaporkan bahwa karyawan yang terluka telah dipindahkan ke rumah sakit setempat. Beberapa dikatakan dalam kondisi kritis.

Sahin mengatakan kepada wartawan bahwa ledakan itu adalah "hasil percobaan kimia, menurut staf teknis", dan itu terjadi pada pukul 08:45 waktu setempat.

Dalam sebuah pernyataan, Wakil Menteri Pertahanan Alpaslan Kavaklioglu mengatakan para pejabat telah meninjau rekaman dari dalam gedung beberapa saat sebelum ledakan dan bahwa "tidak ada yang luar biasa sampai saat ledakan terjadi".

"Pekerja kami sedang melakukan aktivitas normal, dan ledakan itu terjadi secara tiba-tiba," tambahnya sebagaimana dilansir BBC.

Halaman: 1 2
1 2
      
Topik Artikel :
Ledakan Ledakan Pabrik turki
