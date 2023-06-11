Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rumania Minta Maaf, Tarik Dubes karena Samakan Orang Afrika dengan Monyet

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |11:56 WIB
Rumania Minta Maaf, Tarik Dubes karena Samakan Orang Afrika dengan Monyet
Duta Besar Rumania untuk Kenya, Dragos Tigau. (Foto: AFP)
A
A
A

BUCHAREST - Rumania telah menarik duta besarnya untuk Kenya dan meminta maaf setelah diplomat itu menyamakan orang Afrika dengan monyet.

Dragos Tigau membuat komentar selama pertemuan di sebuah gedung PBB di ibukota Kenya, Nairobi, pada 26 April. Menurut kantor berita AFP, Tigau mengatakan "kelompok Afrika telah bergabung dengan kami" ketika dia melihat seekor monyet di luar jendela.

Perilaku Tigau pertama kali dipublikasikan pada Kamis, (8/6/2023) oleh pejabat urusan luar negeri Kenya Kamau Macharia.

Di Twitter Macharia mengatakan dia "terkejut dan muak" dengan insiden itu, dan mengklaim bahwa upaya dilakukan untuk menutupi perilaku Tigau.

Para diplomat Afrika pada Jumat, (9/6/2023) menuntut permintaan maaf publik, menurut surat kabar Standard Kenya, bersikeras bahwa permintaan maaf pribadi tidak cukup.

Pada Sabtu, (10/6/2023) Rumania mengumumkan bahwa mereka baru diberitahu tentang insiden tersebut minggu ini dan sekarang telah memulai "prosedur untuk menarik duta besarnya".

"Kami sangat menyesali situasi ini dan menyampaikan permintaan maaf kami kepada semua orang yang terkena dampaknya," bunyi pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Rumania sebagaimana dilansir BBC.

"Perilaku atau komentar apa pun yang bersifat rasis sama sekali tidak dapat diterima," tambah kementerian, berharap hal itu tidak akan mempengaruhi hubungan Bucharest dengan negara-negara Afrika.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Rasisme Kenya Rumania
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/18/3091756/ppi-2wsb_large.jpg
Pemilihan Presiden Rumania 2024: Penentuan Arah Masa Depan Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/18/3000961/gereja-ortodoks-rumania-sambut-baik-para-pendeta-moldova-yang-ingin-bergabung-usai-perselisihan-dalam-komunitas-rH845kMCC7.jpg
Gereja Ortodoks Rumania Sambut Baik Pendeta Moldova yang Ingin Bergabung Usai Perselisihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/27/18/2871982/pom-elpiji-meledak-tewaskan-setidaknya-1-orang-lukai-46-lainnya-rnpK01hAH0.jpg
Pom Elpiji Meledak Tewaskan Setidaknya 1 Orang, Lukai 46 Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/16/18/2154012/4-bocah-tewas-akibat-kebakaran-rumah-di-rumania-4Iz9KwSbIn.jpg
4 Bocah Tewas Akibat Kebakaran Rumah di Rumania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/31/18/2147667/seorang-pasien-terbakar-hidup-hidup-saat-jalani-operasi-kanker-05FEQsys4K.jpg
Seorang Pasien Terbakar Hidup-Hidup Saat Jalani Operasi Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/25/18/2133974/kapal-bermuatan-14-600-domba-terbalik-di-perairan-rumania-OvYgsBv8LB.jpg
Kapal Bermuatan 14.600 Domba Terbalik di Perairan Rumania
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement