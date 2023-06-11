Seberapa Rahasia Dokumen yang Ditemukan di Vila Trump?

WASHINGTON - Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi sejumlah dakwaan terkait tuduhan kelalaian dalam menyimpan dokumen rahasia negara. Pada Jumat, (9/6/2023) dewan juri federal mendakwa Trump mempertaruhkan beberapa rahasia pemerintah AS yang paling dijaga ketat dengan menyimpan dokumen rahasia di area resor Florida miliknya, yang sering disebut sebagai Mar-a-Lago, yang tidak aman.

Sejumlah dokumen tersebut, menurut surat dakwaan, mencakup perincian tentang senjata nuklir AS, satelit mata-mata, dan militer AS. Dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh Pentagon dan komunitas intelijen AS, termasuk Badan Intelijen Pusat (Central Intelligence Agency/CIA), Badan Keamanan Nasional, Kantor Pengintaian Nasional dan badan lainnya.

"Pengungkapan yang tidak sah dari dokumen-dokumen rahasia ini dapat membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat, hubungan luar negeri, keselamatan militer Amerika Serikat, dan sumber daya manusia serta kelangsungan metode pengumpulan yang sensitif," kata dakwaan tersebut sebagaimana dilansir VOA Indonesia.

Berikut beberapa dokumen yang disebutkan dalam dakwaan:

- Sebuah dokumen bertanda TOP SECRET//[dihapus]/[dihapus]//ORCON/NOFORN yang menurut dakwaan terkait dengan "kemampuan nuklir negara asing."

ORCON berarti bahwa materi dalam dokumen tersebut tidak dapat disebarluaskan ke luar departemen pemerintah AS yang membuatnya tanpa persetujuan sebelumnya.

- Sebuah dokumen bertanda RAHASIA/DATA DATA TERBATAS yang menurut dakwaan terkait dengan "persenjataan nuklir Amerika Serikat."