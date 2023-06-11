Bikin Haru, Calon Pengantin Ini Terpaksa Berpisah karena Sama-Sama Miliki Kelainan Darah Langka

Dr Farra Diana terpaksa berpisah dengan tunangannya Dr Ashraff setelah dia diketahui membawa kondisi Thalassemia. (Foto: Twitter/Farra Diana)

KUALA LUMPUR – Pasangan kekasih di Malaysia memutuskan untuk mengakhiri pertunangan mereka setelah mengetahui bahwa mereka berdua adalah pembawa talasemia, kelainan darah yang diturunkan dari orang tua ke anak. Kondisi ini dapat menyebabkan anemia dan membutuhkan transfusi darah secara teratur.

Dr Farra Diana, (27), berbagi kisahnya yang memilukan pada 27 Mei, menyatakan bahwa mantan tunangannya Ashraff telah memberi tahu dia "sejak awal" bahwa dia adalah pembawa talasemia. Namun, pasangan dokter di rumah sakit Kota Kinabalu itu mengira tidak akan ada masalah karena mereka tidak menduga bahwa Dr Farra juga ternyata adlaah pembawa gen abnormal tersebut.

Menurut HealthHub, seseorang yang mewarisi satu gen thalassemia dikatakan memiliki thalassemia minor dan dapat menjalani hidup normal dan sehat bahkan tanpa mengetahui bahwa mereka memilikinya. Namun, mereka masih bisa mewariskan gen thalassemia kepada anaknya.

Namun, seseorang yang mewarisi dua gen thalassemia – satu dari masing-masing orang tua – memiliki 25 persen kemungkinan memiliki thalassemia mayor, bentuk anemia parah yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan yang buruk serta umur yang lebih pendek.