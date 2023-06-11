Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bikin Haru, Calon Pengantin Ini Terpaksa Berpisah karena Sama-Sama Miliki Kelainan Darah Langka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |13:16 WIB
Bikin Haru, Calon Pengantin Ini Terpaksa Berpisah karena Sama-Sama Miliki Kelainan Darah Langka
Dr Farra Diana terpaksa berpisah dengan tunangannya Dr Ashraff setelah dia diketahui membawa kondisi Thalassemia. (Foto: Twitter/Farra Diana)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Pasangan kekasih di Malaysia memutuskan untuk mengakhiri pertunangan mereka setelah mengetahui bahwa mereka berdua adalah pembawa talasemia, kelainan darah yang diturunkan dari orang tua ke anak. Kondisi ini dapat menyebabkan anemia dan membutuhkan transfusi darah secara teratur.

Dr Farra Diana, (27), berbagi kisahnya yang memilukan pada 27 Mei, menyatakan bahwa mantan tunangannya Ashraff telah memberi tahu dia "sejak awal" bahwa dia adalah pembawa talasemia. Namun, pasangan dokter di rumah sakit Kota Kinabalu itu mengira tidak akan ada masalah karena mereka tidak menduga bahwa Dr Farra juga ternyata adlaah pembawa gen abnormal tersebut.

Menurut HealthHub, seseorang yang mewarisi satu gen thalassemia dikatakan memiliki thalassemia minor dan dapat menjalani hidup normal dan sehat bahkan tanpa mengetahui bahwa mereka memilikinya. Namun, mereka masih bisa mewariskan gen thalassemia kepada anaknya.

Namun, seseorang yang mewarisi dua gen thalassemia – satu dari masing-masing orang tua – memiliki 25 persen kemungkinan memiliki thalassemia mayor, bentuk anemia parah yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan yang buruk serta umur yang lebih pendek.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Thalassemia Malaysia viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191998/viral-r6Og_large.jpg
Viral! Sejumlah Orang di Pulogadung Jaktim Siram Air Keras ke Petugas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191988/viral-ykAh_large.jpg
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191335/viral-fICN_large.jpg
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement