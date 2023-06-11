Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ribuan Lansia Korsel Meninggal dalam Lima Tahun Menunggu Reuni Keluarga dengan Korut

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |14:37 WIB
Ribuan Lansia Korsel Meninggal dalam Lima Tahun Menunggu Reuni Keluarga dengan Korut
Foto: Sputnik.
A
A
A

SEOUL - Sekira 16.000 lansia di Korea Selatan diperkirakan sudah meninggal dunia dalam selama lima tahun terakhir saat menunggu reuni dengan anggota keluarga mereka di Korea Utara yang terpisah akibat Perang Korea pada 1950-1953.

Menurut data yang dirilis Kementerian Unifikasi hari ini, setiap tahun sejak Agustus 2018 sekira 3.400 hingga 3.700 orang sudah tidak ada lagi di dunia ini.

BACA JUGA:

Anak Muda Korsel Semakin Suka Mengurung Diri, Sampai Dibujuk Negara 

Agustus 2018 adalah reuni keluarga secara tatap muka terakhir yang pernah digelar. Total yang sudah meninggal dunia mencapai 16.000 orang.

Data tersebut dirilis oleh legislator Yang Kyung-sook dari Partai Demokratik yang beroposisi kepada pemerintah.

Sejak KTT Korea pertama pada 2000, kedua Korea sudah mengadakan 21 acara reuni.

BACA JUGA: Korut dan Korsel Bertemu untuk Bahas Reuni Keluarga yang Terpisah oleh Perang

Namun, acara tersebut ditangguhkan akibat hubungan yang tegang antar-Korea setelah KTT Korea Utara dan Amerika Serikat di Hanoi pada awal 2019 berakhir tanpa ada kesepakatan.

Hingga akhir bulan lalu, dari 133.680 pemohon yang telah mendaftar kepada pemerintah untuk reuni keluarga, 92.534 orang di antaranya sudah meninggal dunia, atau 69,2 persen dari pemohon reuni.

Halaman:
1 2
      
