HOME NEWS INTERNATIONAL

Kuburan Massal Berisi Kerangka 450 Vampir Ditemukan saat Penggalian Jalan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |15:05 WIB
Kuburan Massal Berisi Kerangka 450 <i>Vampir</i> Ditemukan saat Penggalian Jalan
Ratusan kerangka "vampir" ini ditemukan dalam penggalian jalan di Polandia. (Foto: Maciej Stromski)
WARSAWA - Sebuah lubang pemakaman massal yang dipenuhi ratusan “vampir” telah ditemukan oleh para pekerja yang menggali jalan di Polandia.

Pekerja jalan menemukan 450 kerangka diduga “pengisap darah” di Luzino, di timur laut Polandia, banyak di antaranya telah dipenggal dan berpose dalam posisi yang aneh. Beberapa kerangka memiliki koin di mulut dan tengkorak di antara kaki mereka - yang diyakini orang Eropa abad ke-19 akan membalikkan "kutukan vampir".

Horor! Gali Kuburan Kuno, Arkeolog Temukan Vampir 

Maciej Stromski, seorang arkeolog yang dipanggil untuk menggali tulang, mengatakan: "Kami menemukan contoh kepercayaan pada orang mati yang kembali dari kubur, yang hanya bisa dihentikan dengan pemenggalan kepala.

"Diyakini bahwa jika seorang anggota keluarga almarhum meninggal tak lama setelah pemakaman, maka dia bisa menjadi vampir,” terangnya sebagaimana dilansir Mirror.

“Oleh karena itu, setelah penguburan, kuburan digali dan kepala almarhum dipotong, yang kemudian diletakkan di kaki.

"Kami juga menemukan contoh seorang wanita setelah pemenggalan kepala.

"Tengkorak seorang anak diletakkan di dadanya."

Sekira sepertiga kuburan berisi kerangka dengan batu bata yang diletakkan di samping kaki, lengan, dan kepala mereka, lapor MailOnline.

Baru tahun lalu, seorang wanita yang diduga vampir, ditemukan dengan sabit menjepit lehernya ke tanah di pemakaman desa di Pien.

