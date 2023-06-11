Identitas Bule Ngamuk dan Tenteng Pisau di Jalanan Seminyak Bali Terungkap, Ini Motifnya

DENPASAR - Identitas bule yang mengamuk sambil menenteng pisau di Jalan Kayu Aya, Seminyak, Kuta Utara, terungkap. Dia adalah Mohammed Beda (31), warga negara Kanada.

"Interogasi sudah selesai dilakukan," kata Kapolsek Kuta Utara Kompol I Made Pramasetia, Minggu (11/6/2023).

Dia menjelaskan, Reda ditangkap saat mengendarai sepeda motor di Jalan Gatot Subroto Barat, Sabtu (10/6/2023). Dari hasil penggeledahan, ditemukan pisau yang diselipkan di badannya. Dia kemudian digelandang ke Mapolsek Kuta Utara.

Dari hasil pemeriksaan, Reda mengakui membuat keributan dan menantang sejumlah orang sambil membawa pisau di Jalan Kayu Aya, Seminyak, Kuta Utara, dinihari kemarin sekitar pukul 03.45 WITA.

Kepada polisi, Reda mengaku membawa pisau untuk berjaga-jaga karena merasa ada orang yang akan menyerangnya. "Ngakunya untuk jaga-jaga melindungi diri," imbuh Pramasetia.

Diberitakan sebelumnya, Aksi pria bule itu terekam video warga dan viral hingga akhirnya polisi menangkapnya.